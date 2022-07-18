"Все в команде рады, что чемпионат стартовал. Провели месяц сборов — всё отлично. Думаю, по игре вы всё сами видели. Немножко обидно уезжать из Москвы с одним очком", - сказал Голенков.
"Ростов" открыл чемпионат встречей с "Динамо". Матч завершился ничьёй 1:1. В составе "Бело-голубых" отличился Вячеслав Грулёв. На его гол ответил нападающий ростовчан Николай Комличенко. Игра состоялась в воскресенье, 17 июля.
По итогам прошлого сезона "Ростов" заработал 38 очков и занял 9 место в турнирной таблице. "Динамо" набрало 53 очка и стало бронзовым призёром РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Голенков - о ничьей с "Динамо": обидно уезжать из Москвы с одним очком
Нападающий "Ростова" Илья Голенков прокомментировал первый матч нового сезона "Мир РПЛ".
Фото: "Чемпионат"