Бубнов выделил главное разочарование 19 тура РПЛ

Бывший футболист, футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что его больше всего разочаровало в 19 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Коммент.Шоу"
Напомним, что это был первый тур в истории РПЛ, в каждом матче которого судьи прибегали к помощи VAR.

"Меня разочаровало судейство. Потому что в каждом матче привлекался VAR.

Неоднозначные решения были в одних и тех же ситуациях. Не столько само судейство, сколько количество вмешательств и как непоследовательно принимались решения", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

Спорные решения были приняты судьями в матчах "Зенит" — "Балтика" (1:0), "Оренбург" — "Акрон" (2:0), "Краснодар" — "Ростов" (2:1), "Локомотив" — "Пари НН" (2:1). РПЛ уже объявила о проведении собрания, на котором буду обсуждаться вопросы судейства.

