Бубнов выделил главное разочарование 19 тура РПЛ

"Меня разочаровало судейство. Потому что в каждом матче привлекался VAR.
Неоднозначные решения были в одних и тех же ситуациях. Не столько само судейство, сколько количество вмешательств и как непоследовательно принимались решения", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".
Спорные решения были приняты судьями в матчах "Зенит" — "Балтика" (1:0), "Оренбург" — "Акрон" (2:0), "Краснодар" — "Ростов" (2:1), "Локомотив" — "Пари НН" (2:1). РПЛ уже объявила о проведении собрания, на котором буду обсуждаться вопросы судейства.