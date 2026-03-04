Солдатенко высказался об уровне игры Сафонова

Фото: ФК "ПСЖ"

Из-за ситуации в мире за нашими футболистами сейчас особо не смотрят, а Матвей доказывает, что вратарская школа в России была и остаётся на высоком уровне", — отметил Солдатенко в разговоре с "Чемпионатом"

По мнению Солдатенко, Сафонов своими выступлениями доказывает высокий уровень вратарской школы в России."Сколько Матвей в прошлом сезоне сидел — и ни слова не сказал. А в этом дали шанс, и он им воспользовался. Работал, доказывал и получил то, что заслужил.В текущем сезоне Матвей Сафонов провёл за "ПСЖ" 12 матчей, в 5 из которых отстоял на ноль. В остальных 7 поединках россиянин пропустил 12 мячей.В прошлом сезоне, будучи запасным вратарём, Сафонов выиграл с парижским клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов УЕФА. Уже в этом сезоне он завоевал с "ПСЖ" Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.