Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Солдатенко высказался об уровне игры Сафонова

Вратарь московского "Торпедо" Ростислав Солдатенко поделился мнением об игре российского голкипера "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
По мнению Солдатенко, Сафонов своими выступлениями доказывает высокий уровень вратарской школы в России.

"Сколько Матвей в прошлом сезоне сидел — и ни слова не сказал. А в этом дали шанс, и он им воспользовался. Работал, доказывал и получил то, что заслужил.

Из-за ситуации в мире за нашими футболистами сейчас особо не смотрят, а Матвей доказывает, что вратарская школа в России была и остаётся на высоком уровне", — отметил Солдатенко в разговоре с "Чемпионатом".

В текущем сезоне Матвей Сафонов провёл за "ПСЖ" 12 матчей, в 5 из которых отстоял на ноль. В остальных 7 поединках россиянин пропустил 12 мячей.

В прошлом сезоне, будучи запасным вратарём, Сафонов выиграл с парижским клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов УЕФА. Уже в этом сезоне он завоевал с "ПСЖ" Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится