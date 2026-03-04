Силкин поделился ожиданиями от матча "Динамо" со "Спартаком"

"На данный момент "Спартак" — это самый принципиальный соперник для "Динамо". Как сложится игра?
Кому повезёт больше, кто реализует свои возможности, тот и выиграет. "Динамо" в этом сезоне может выиграть Кубок", — передаёт слова Силкина "Чемпионат".
Матч "Динамо" — "Спартак" состоится завтра, 5 марта, на "ВТБ Арене". Начало — в 20:45 мск. Ответная игра полуфинала Кубка пройдёт на "Лукойл Арене" 18 марта. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший опустится в нижнюю сетку и сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.