Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Силкин поделился ожиданиями от матча "Динамо" со "Спартаком"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин рассказал, чего ждёт от первой игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между бело-голубыми и "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо" Москва
По мнению Силкина, в этой встрече многое решит везение.

"На данный момент "Спартак" — это самый принципиальный соперник для "Динамо". Как сложится игра?

Кому повезёт больше, кто реализует свои возможности, тот и выиграет. "Динамо" в этом сезоне может выиграть Кубок", — передаёт слова Силкина "Чемпионат".

Матч "Динамо" — "Спартак" состоится завтра, 5 марта, на "ВТБ Арене". Начало — в 20:45 мск. Ответная игра полуфинала Кубка пройдёт на "Лукойл Арене" 18 марта. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший опустится в нижнюю сетку и сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится