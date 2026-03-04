Матчи Скрыть

Хлусевич рассказал, как пережил период без практики в "Спартаке"

Защитник Даниил Хлусевич поделился воспоминаниями о периоде в московском "Спартаке", когда перестал получать игровую практику.
Фото: ФК "Спартак"
В середине февраля Хлусевич перешёл в "Ахмат" на правах аренды до конца сезона 2025/2026.

"Конечно, было тяжело. До этого ты постоянно играешь в сборной и везде, а потом просто не выходишь на поле.

Да, были моменты, как, например, в матче против "Акрона", но не будем вспоминать. Это очень тяжелый момент", — сказал Хлусевич в беседе с "Матч ТВ".

В первой части текущего сезона Даниил Хлусевич провёл за "Спартак" 10 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один гол.

В матче 19 тура Премьер-Лиги против ЦСКА защитник дебютировал в составе "Ахмата", выйдя на замену на 82-й минуте. Грозненцы обыграли армейцев со счётом 1:0.

