Хлусевич рассказал, как пережил период без практики в "Спартаке"

Защитник Даниил Хлусевич поделился воспоминаниями о периоде в московском "Спартаке", когда перестал получать игровую практику.

Фото: ФК "Спартак"

"Конечно, было тяжело. До этого ты постоянно играешь в сборной и везде, а потом просто не выходишь на поле.