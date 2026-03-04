Матчи Скрыть

Сперцян рассказал, в каких европейских лигах хотел бы попробовать свои силы

Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался на тему того, в каких европейских чемпионатах хотел бы поиграть.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Сперцяна, если и переходить, то в команду, где будет предоставляться игровая практика.

"Заиграю я или нет — посмотрим. Если уеду.

Из предпочтений — Испания, Италия. Англия? Если через какую-то ступеньку.

Я не боюсь в принципе, но лучше туда ехать через какую-то лигу. Главное — чтобы я играл, а не просто уйти абы куда", — отметил Сперцян в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара" и за первую команду "быков" выступает с 2020 года. В активе хавбека — 169 матчей, 54 забитых мяча и 45 результативных передач за краснодарцев. Ранее СМИ сообщали, что футболистом интересуются клубы из Италии, Испании, Англии и Нидерландов.

