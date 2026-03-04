Сперцян назвал Сафонова самым узнаваемым российским футболистом

"Он выиграл все клубные трофеи и играет за один из лучших клубов мира. Его можно назвать суперзвездой!
Наверное, это самый узнаваемый российский футболист сейчас. Ещё и в такой команде играет", — передаёт слова Сперцяна "Спорт-Экспресс".
Матвей Сафонов выиграл с "ПСЖ" чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок ФИФА.
В финале Межконтинентального кубка россиянин отразил четыре подряд удара в послематчевой серии пенальти, чего ранее сделать на турнирах ФИФА не удавалось ни одному вратарю.