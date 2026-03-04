Матчи Скрыть

Сперцян назвал Сафонова самым узнаваемым российским футболистом

Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился мнением о выступлениях своего бывшего одноклубника Матвея Сафонова.
Фото: Global Look Press
С 2024 года российский вратарь защищает цвета французского клуба "Пари Сен-Жермен". По мнению Сперцяна, Сафонов заслуживает звания "суперзвезды".

"Он выиграл все клубные трофеи и играет за один из лучших клубов мира. Его можно назвать суперзвездой!

Наверное, это самый узнаваемый российский футболист сейчас. Ещё и в такой команде играет", — передаёт слова Сперцяна "Спорт-Экспресс".

Матвей Сафонов выиграл с "ПСЖ" чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок ФИФА.

В финале Межконтинентального кубка россиянин отразил четыре подряд удара в послематчевой серии пенальти, чего ранее сделать на турнирах ФИФА не удавалось ни одному вратарю.

