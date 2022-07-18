"Натуральный бардак. Постоянно какие-то шарахания. Хочется привести в пример "Спартаку" тот же "Зенит": вот там стабильность. Потому что там ведется грамотная работа менеджмента", - сказал Филимонов.
Напомним, "Спартак" по окончании сезона покинул Паоло Ваноли после победы в Кубке России. Его пост занял экс-тренер "Базеля" Гильермо Абаскаль.
Перед стартом сезона-2022/2023 "Спартак" крупно уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России (0:4).
"Красно-белые" открыли чемпионат игрой против "Ахмата" в Грозном. Встреча закончилась ничьёй 1:1. На гол Артёма Тимофеева ответил Виктор Мозес.
Источник: "Sport24"
Филимонов - о "Спартаке": натуральный бардак
Бывший вратарь "Спартака" Александр Филимонов выразил недовольство текущим положением дел в "народной команде".
Фото: "Soccer"