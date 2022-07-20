По данным источника, речь идет о пяти ТВ-компаниях - GOL TV (Уругвай), WinPower (Китай), I Cabel (Гонконг), Sportradar (Швейцария) и Radio e Televisao (Бразилия). Сообщается, что в сумме долг этих вещателей перед организацией превышает 50 миллионов рублей. Меньше всего задолжало предприятие из Китая.
Ранее Российская Премьер-лига сообщила, что подала иск в отношении GOL TV.
В предыдущие выходные начался новый сезон чемпионата страны. По итогам первого тура в таблице лидирующие позиции занимают "Крылья Советов", "Сочи" и ЦСКА – на их счету по 3 балла.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: долг пяти иностранных вещателей перед РПЛ превышает 50 млн рублей
Ряд иностранных компаний-вещателей имеют пред РПЛ задолженность за показ трансляций игр минувшего сезона первенства.
Фото: "Спорт день за днем"