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Аршавин предположил, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о том, когда российские клубы смогут вернуться в еврокубки.
Фото: РФС
Напомним, на прошлой неделе CAS отклонил апелляции РФС, а также "Зенита", ЦСКА, "Динамо" и "Сочи" на отстранение российских клубов и сборных под эгидой организаций. 2 мая УЕФА принял решение не допускать клубы из России к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

"Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки - 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим", - сказал Аршавин.

"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2021/22. Петербургский клуб должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23. Место сине-бело-голубых займет шотландский "Селтик". Последний матч еврокубков "Зенит" провел против "Бетиса" 24 февраля (0:0).

Источник: РИА Новости


Аршавин УЕФА
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