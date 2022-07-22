- Какой у меня был самый обидно сорвавшийся трансфер? Трансфер Николая Комличенко из Чехии в ЦСКА. Все было согласовано с тогдашним спортивным директором армейцев Максимом Дюковым. Николай как раз вылетал в Москву - в сборную. И он должен был прилететь в том числе и на медосмотр в ЦСКА. Всё решили, обговорили, Николай садится в самолет, и пока летит, нам позвонили и сказали: "Главный тренер ЦСКА дал отбой", - передает слова Клюева Matchtv.ru.
27-летний нападающий "Ростова" и воспитанник "Краснодара" Николай Комличенко в период с июля 2017 года по январь 2020 года выступал за чешскую "Младу Болеслав". В январе 2020 года футболист перешел из чешского клуба в московское "Динамо", сумма трансферной компенсации составила 3,5 миллиона евро. В 38 матчах за "Динамо" Комличенко забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи. С июля 2021 года форвард выступает за "Ростов", в котором за 30 матчей забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса, в том числе отличившись в матче 1 тура РПЛ "Динамо" - "Ростов" (1:1). 45-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко работал в должности главного тренера ЦСКА с декабря 2016 года по март 2021 года.
Агент Клюев: нам сказали, что по трансферу Комличенко из Чехии в ЦСКА отбой дал Гончаренко
Футбольный агент Александр Клюев рассказал, какой из своих сорвавшихся трансферов считает наиболее обидным.
Фото: "Чемпионат"