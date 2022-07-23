Не знаю. Молодцы ребята. У них свой вектор развития клуба, и у них это очень хорошо получается. Также как и "Бавария" в Германии. Они в таком же стиле двигаются. "Бавария" живет не на государственные деньги? Я имею ввиду, что у них тоже много чемпионств", - приводит слова Заболотного Sport24.
Напомним, "Зенит" становился чемпионом в четырех последних розыгрышах РПЛ. Все эти трофеи были завоеваны после того, как главным тренером сине-бело-голубых стал Сергей Семак.
После двух матчей в нынешнем сезоне "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче петербуржцы обыграли "Крылья Советов" (3:0). Лидером турнирной таблицы является ЦСКА, который сегодня разгромил "Сочи" (3:0).
Заболотный: у "Зенита" свой вектор развития клуба. Как "Бавария" в Германии
Фото: РПЛ