"Не секрет, что "Базель" хотел вернуть Чалова. Но на данный момент по тому, что мы видим, как тренерский штаб рассчитывает на Чалова, как Федя играет, этот вопрос нужно просто закрыть. Хотел ли "Базель" именно выкупить Федю? Я не в курсе. На тот момент, когда мы в последний раз разговаривали на эту тему, был вопрос только продления аренды, но это несерьёзный подход", - цитирует Брейдо "Чемпионат".
Напомним, Федор Чалов провел вторую часть сезона на правах аренды в "Базеле", в составе которого он сыграл 14 матчей в швейцарской Суперлиге, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Срок арендного соглашения с форвардом ЦСКА истек в конце июня, после чего он вернулся в расположение ЦСКА.
В текущем сезоне РПЛ дважды выходил на поле в составе ЦСКА, но не отмечался результативными действиями. Его команда после разгромной победы над "Сочи" (3:0) будет лидировать по итогам двух туров РПЛ, вне зависимости от результатов оставшихся матчей тура.
ЦСКА: не секрет, что "Базель" хотел вернуть Чалова
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо подтвердил, что "Базель" рассчитывал сохранить в команде форварда "армейцев" Федора Чалова.
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