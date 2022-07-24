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Президент "Урала" Иванов - о судействе матча с "Оренбургом": несолидно подавать жалобы после 0:3

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не будет жаловаться в ЭСК РФС на судейство матча против "Оренбурга" (0:3).
Фото: ФК "Урал"
"Надо, чтобы судьи разбирались. Если бы такой эпизод был в нашу сторону, я, может быть, тоже сказал бы, что это красная карточка. Мы обращаться никуда не будем, при счете 0:3 подавать жалобы куда-то несолидно и неправильно, потому что даже в этом моменте мы виноваты сами — игрок мог просто выбить мяч, и ничего бы не было", - цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, вчера "Оренбург" на своем поле разгромил "Урал" в рамках второго тура РПЛ (3:0). Команда Игоря Шалимова с 36-й минуты играла в меньшинстве. Арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику екатеринбуржцев Лео Гогличидзе. Во втором тайме матча на поле появился форвард Владимир Сычевой, который в итоге оформил хет-трик и принес своей команде разгромную победу.

В следующем туре "Урал" на своем поле сыграет против "Краснодара". Встреча пройдет в пятницу, 29 июля.


Иванов Г Урал Оренбург
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