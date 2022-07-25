"Я в очередной раз в шоке от приобретений "Локомотива", которые сделала немецкая группа специалистов. Какая польза была от Бека-Бека? Никакой. Гол Марадишвили — во многом курьезный. Вратарь решил, что игре конец. Это случайность. Умной и связанной игры я не видела", - цитирует Смородскую "СЭ".
"Локомотив" избежал поражения от "Ростова" во втором туре Российской Премьер-лиги, забив в добавленное ко второму тайму время (2:2). "Железнодорожники" не смогли одержать победу в двух первых матчах национального первенства – 30 июля москвичи сыграют в гостевом матче против "Зенита", игра начнется в 17:30 по столичному времени.
Смородская – о матче с "Ростовом": умной игры "Локомотива" я не видела, гол Марадишвили – случайность
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась впечатлениями от ничейного результата матча против "Ростова".
Фото: ФК "Локомотив"