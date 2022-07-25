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Салихова - о претензиях "Краснодара": мы никогда не заходили в судейские, говорили открыто

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о работе бригады арбитров на матче 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (4:1).
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, эту встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, арбитром ВАР на этой встрече был Евгений Кукуляк.

Ранее сегодня "Краснодар" выпустил видео со спорными судейскими решениями по ходу матча. "Быки" акцентировали внимание на том, что арбитр должен был показать Соболеву вторую желтую карточку, отменить гол Зобнина из-за игры рукой Мартинса и не показывать красную карточку Черникова из-за "актерской игры Мозеса".

Также глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что после матча владелец "Краснодара" Сергей Галицкий без разрешения зашел в судейскую.

"Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов, почему-то "Краснодар" молчал и никак не поддерживал, жил по принципу "моя хата с краю". При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было не важно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов", - цитирует Салихову "СЭ".


Салихова Спартак Краснодар
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