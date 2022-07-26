"Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине — не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера. Думал ли я уже о продлении контракта с "Сочи"? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Нобоа "СЭ".
Напомним, в летнее межсезонье "Сочи" покинул главный тренер Владимир Федотов, у которого подошел к концу контракт с клубом. После этого специалист возглавил ЦСКА. Вместо него в "Сочи" пришел экс-тренер "Енисея" Вадим Гаранин, который официально работает в должности старшего тренера, поскольку не имеет лицензии, необходимой для работы на уровне РПЛ.
В стартовых турах РПЛ Кристиан Нобоа дважды начинал встречи на скамейке запасных, выходя по ходу матчей. На его счету одна голевая передача.
Нобоа: плохо оцениваю начало сезона, я совсем не играю. Почему? Не знаю, спросите у тренера
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что недоволен отсутствием места в основе на старте нового сезона.
Фото: ФК "Сочи"