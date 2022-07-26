"Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени", - цитирует функционера "РБК Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Федуна на посту руководителя "Спартака" сменит человек от компании "Лукойл" - титульного спонсора красно-белых.
"Спартак" после двух туров чемпионата России имеет в активе 4 очка и делит вторую строчку таблицы с "Зенитом", "Ахматом", "Химками" и "Динамо".
Федун прокомментировал слухи об уходе с поста председателя СД "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о слухах относительно своего ухода с должности председателя совета директоров столичного клуба.
Фото: ФК "Спартак"