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"Будет готов - будет выходить". В "Сочи" прокомментировали недовольство Нобоа количеством игровой практики

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на публичное недовольство Кристиана Нобоа частотой появлений на поле.
Фото: ФК "Сочи"
"Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит. Будет готов — будет выходить. Он тренируется в общей группе. Я никаких проблем не наблюдал", - цитирует Рубашко "Чемпионат".

Напомним, ранее сегодня Кристиан Нобоа заявил, что недоволен стартом нового сезона, поскольку проводит слишком мало времени на поле. Вопрос о причинах сложившейся ситуации эквадорец адресовал тренеру "Сочи".

В летнее межсезонье "Сочи" покинул главный тренер Владимир Федотов, у которого подошел к концу контракт с клубом. После этого специалист возглавил ЦСКА. Вместо него в "Сочи" пришел экс-тренер "Енисея" Вадим Гаранин, который официально работает в должности старшего тренера, поскольку не имеет лицензии, необходимой для работы на уровне РПЛ.

В стартовых турах РПЛ Кристиан Нобоа дважды начинал встречи на скамейке запасных, выходя по ходу матчей. На его счету одна голевая передача.


Сочи Нобоа
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