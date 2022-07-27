"ЦСКА пополнил мой земляк Карраскаль. Означает ли это, что серьезно усилившийся ЦСКА станет главным конкурентом "Зенита" в этом году? Единственным конкурентом "Зенита" в чемпионате является сам "Зенит". Армейцы и до прихода Карраскаля являлись одним из главных наших соперников в чемпионате, но называть ЦСКА нашим ключевым конкурентом после прихода Карраскаля я бы не стал", - цитирует Барриоса Bobsoccer.
ЦСКА после двух туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) единолично возглавляет таблицу чемпионата, набрав 6 очков. Армейцы дома обыграли "Урал" (2:0) и "Сочи" (3:0). Перед началом сезона столичный клуб возглавил Владимир Федотов.
"Зенит" в двух стартовых матчах нового сезона набрал 4 очка. Петербуржцы сыграли вничью с "Химками" (1:1), а также разгромили "Крылья Советов" (3:0). В таблице чемпионата России сине-бело-голубые занимают 4-е место.
В 3-м туре армейцы в гостях сыграют против "Пари НН", "Зенит" на своем поле примет московский "Локомотив".
Барриос: единственным конкурентом "Зенита" в чемпионате является сам "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос ответил на вопрос, станет ли ЦСКА главным конкурентом петербуржцев в борьбе за чемпионский титул в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"