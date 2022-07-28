- Сергею Пиняеву операция не понадобится. Что касается сроков восстановления - трудно предсказать. Всё индивидуально, - передает слова Чачаева РИА Новости.
Ранее стало известно, что 17-летний вингер "Крыльев Советов" Сергей Пиняев почувствовал себя плохо на одной из тренировок. После обращения в медицинское учреждение у Пиняева был диагностирован спонтанный пневмоторакс - воздушное скопление в плевральной полости, приводящее к нарушению работы легких. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 30 матчах за самарцев во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 3 результативных паса.
Врач "Крыльев Советов" ответил на вопрос о необходимости операции для Пиняева
Врач "Крыльев Советов" Кюри Чачаев прокомментировал состояние здоровья 17-летнего атакующего полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"