"Основная задача – сделать всё возможное, чтобы остаться в Премьер-Лиге. Мы уже его [результат] дали в матчах с "Краснодаром" и "Ахматом" – игра была равная. Общались потом с коллегами, и все удивлялись: "Факел" хорошая команда, которую удалось собрать с таким бюджетом. Всё дело в организации", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Факел" занял второе место в предыдущем розыгрыше Первой лиги и заработал прямую путевку в элитный дивизион. Выступление в Российской Премьер-лиге воронежский коллектив начал с ничьей в матче против "Краснодара" - 2:2. Во втором туре национального чемпионата команда потерпела поражение от "Ахмата" в Грозном – 1:2. 30 июля "Факел" на своем поле примет "Динамо".
Гендиректор "Факела": коллеги после матча с "Краснодаром" удивлялись – хорошую команду собрали с таким бюджетом
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе высказался об эффективности работы в формировании состава воронежцев.
Фото: ФК "Факел"