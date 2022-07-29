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Тренер "Факела" Василенко: мы станем народной командой

Главный тренер "Факела" Олега Василенко рассказал, как в Воронеже болеют за его команду.
Фото: сайт Первой лиги
"У нас в Воронеже есть сквер наподобие Арбата, там продают безделушки, картины. Я смотрел картины, подошли жена с мужем, художники, они меня узнали, попросили расписаться, это было неожиданно. Они подарили мне картину. Мне было так неловко, но все получилось от души. Здесь все заточены на футбол, причем это не сиюминутные вещи, люди поколениями болеют. Думаю, мы станем народной командой", - цитирует Василенко "Матч ТВ".

Напомним, сегодня "Факел" сыграет с "Динамо" в рамках третьего тура РПЛ. Встреча стартует в 15:00 по московскому времени. Для команды Олега Василенко этот матч станет дебютным на домашнем стадионе после выхода в высший дивизион. "Факел" не выступал в РПЛ с 2001 года. В прошлом сезоне воронежцы заслужили это право, заняв второе место в турнирной таблице ФНЛ.

В стартовых турах "Факел" сумел набрать одно очко. Подопечные Василенко сыграли вничью с "Краснодаром" (2:2) и уступили "Ахмату" (1:2).


Факел Василенко
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