- "Спартак" - непредсказуемая команда. Как бы ни сыграли - ничему не удивляешься. Если уж с "Оренбургом" не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что. При всём уважении к "Оренбургу", "Спартак" должен и обязан их обыгрывать. С другой стороны, "Оренбург" - крепкий орешек. Будут сражаться и бороться на каждом метре футбольного поля. Но "Спартак" мастеровитее по всем параметрам - преимущество у москвичей, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
В рамках 3 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" принимает на своем поле "Оренбург", игра начнется в 17:30 по московскому времени 31 июля. В двух стартовых турах чемпионата красно-белые набрали 4 очка, после гостевой ничьей с "Ахматом" (1:1) победив на выезде "Краснодар" (4:1), и в промежуточной турнирной таблице занимают пятое место. Новичок РПЛ "Оренбург" набрал 3 очка в двух домашних матчах, после поражения от "Крыльев Советов" (2:4) разгромив "Урал" (3:0), и находится на 10 позиции.
Канчельскис: уж если "Спартак" "Оренбург" не обыграет, то бороться в РПЛ не за что
Экс-полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий матч 3 тура РПЛ "Спартак" - "Оренбург".
Фото: Getty Images