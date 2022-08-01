"Что касается опасений по тому, что Изидор захандрит после ухода Бека-Бека, то Вилсон познакомился с Алексисом полгода назад. Да, они близко общались, но опасений у меня нет. Я говорил с Изидором после завершения сделки, он сказал: "Жалко, что мой друг уехал, но я хочу достигать результата с "Локомотивом", идти своим путём". Это нормальная часть футбольной жизни, когда игроки уходят в другой клуб", - цитирует Цорна "Чемпионат".
Напомним, ранее Изидор в интервью французскому FootMercato заявил, что нынешний сезон, вероятно, станет для него последним в составе "Локомотива". По словам француза, именно об этом он договаривался с клубом, когда соглашался на трансфер. При этом форвард привел в пример Алексиса Бека-Бека, которого "Локомотив" не стал удерживать при получении хорошего предложения.
Вильсон Изидор перебрался в "Локомотив" из "Монако" в зимнее трансферное окно. "Железнодорожники" заплатили за трансфер форварда около трех млн евро. В текущем розыгрыше РПЛ на счету французского форварда три игры, в которых он отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Цорн рассказал, повлияет ли уход Бека-Бека на будущее Изидора
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн поделился деталями разговора, который у него был с Вильсоном Изидором после ухода Алексиса Бека-Бека.
Фото: ФК "Локомотив"