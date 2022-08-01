"Предложения от топ-клубов были у обоих. Это серьёзные клубы из Англии, Испании, Франции и Италии. В этом списке два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов", - цитирует агента Metaratings.
Напомним, в июле "Зенит" объявил о продлении контрактов обоих футболистов до лета 2027 года. Предыдущее соглашение Клаудиньо истекало в 2025 году, а контракт Малкома завершался годом ранее.
После трех туров РПЛ "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В активе команды Сергея Семака семь очков после побед над "Локомотивом" (5:0), "Крыльями Советов" (3:0) и ничьей с "Химками" (1:1).
Агент Клаудиньо и Малкома: у обоих игроков были предложения от топ-клубов Европы
Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитников "Зенита" Клаудиньо и Малкома, рассказал, что к игрокам был интерес со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Зенит"