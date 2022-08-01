Ранее СМИ сообщили, что узбекский судья войдет в состав ЭСК РФС.
"Позвонили из РФС, спросили, могу ли я войти в ЭСК. Скоро начну помогать комиссии - буду давать свои комментарии по тем или иным моментам. Будут ли там другие зарубежные судьи? Не знаю", - цитирует Ирматова Metaratings.
Равшан Ирматов завершил судейскую карьеру в 2019 году. Он работал на трех чемпионатах мира (2010, 2014 и 2018). На мундиале в Южной Африке узбекский судья обслуживал пять матчей, в том числе полуфинальную игру Уругвай - Нидерланды (2:3).
В Российской Премьер-лиге (РПЛ) после 3-х туров лидируют три команды - "Зенит", "Спартак" и ЦСКА набрали по 7 очков. На последнем месте в таблице идет "Урал", екатеринбургский клуб пока очков в активе не имеет.
Арбитр Ирматов подтвердил, что войдет в состав ЭСК РФС
Известный футбольный арбитр Равшан Ирматов подтвердил информацию о своем вхождении в состав экспертно-судейской комиссии при РФС.
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