Ранее СМИ сообщили, что португалец сыграет в ответном ретро-матче "Спартак" - "Зенит", который пройдет в Москве на "Открытие Банк Арене" 2 сентября. Также организаторы матча надеются, что в игре примет участие экс-защитник "Зенита" Николас Ломбертс.
Первый матч легенд "Зенита" и "Спартака" прошел 8 июля на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. В той игре победу одержали петербуржцы со счетом 2:0.
"Да, я буду участвовать в этой игре 2 сентября. Для меня огромная честь снова надеть майку "Зенита". В этом клубе я провел много хорошего времени и тот период в жизни доставил мне много радости. Горд, что снова буду представлять "Зенит". Всех обнимаю", - приводит слова Данни РБ Спорт.
Полузащитник Мигель Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год. В составе петербургской команды португалец три раза становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок страны. Он также является обладателем Суперкубка УЕФА.
Данни сыграет в матче легенд "Спартака" и "Зенита"
Бывший футболист "Зенита" Мигель Данни подтвердил свое участие в матче легенд "Спартака" и "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"