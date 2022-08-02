По данным источника, Шалимов может покинуть коллектив из Екатеринбурга в случае поражения от "Спартака" в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги.
Команды сыграют на поле "Урала" 6 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Шалимов возглавил "Урал" прошлым летом – до этого главным тренером "шмелей" работал Юрий Матвеев.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Урал" может уволить Шалимова в случае поражения от "Спартака" в ближайшем матче
"Урал" может уволить Игоря Шалимова с поста главного тренера в случае проигрыша в четвертом туре РПЛ.
Фото: РИА Новости