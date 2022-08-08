- Действительно, у Мозеса будет сейчас трудный период, случилась серьезная травма, которая может посодействовать тому, что зимой он уедет в Европу и не сыграет больше за "Спартак". Он спокойно сможет уехать играть в европейские топ-чемпионаты, а если не получится, то останется в России, у нас он сможет играть до 40 лет спокойно, - передает слова Мостового Metaratings.ru.
Ранее официальный телеграм-канал московского "Спартака" сообщил, что 31-летний полузащитник Виктор Мозес выбыл ориентировочно на 6 месяцев из-за серьезного повреждения ахиллова сухожилия, для лечения которого футболисту потребуется операция. Мозес вышел в стартовом составе красно-белых на матч 4 тура РПЛ против "Урала" (2:0), но был вынужденно заменен на 33 минуте. В текущем сезоне на счету нигерийца 2 гола за "Спартак" в 4 матчах.
"Спартак" объявил о сроках восстановления Мозеса после травмы и операции
Мостовой: травма Мозеса может привести к тому, что он уедет в Европу и не сыграет за "Спартак"
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с долгосрочной травмой хавбека красно-белых Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"