Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нефтехимик
0 - 1 0 1
Рубин1 тайм
П1 7X 4П2 1.45
Балтика
20:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.23X 3.3П2 3.25
Сделать ставку

Мостовой: травма Мозеса может привести к тому, что он уедет в Европу и не сыграет за "Спартак"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с долгосрочной травмой хавбека красно-белых Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"
- Действительно, у Мозеса будет сейчас трудный период, случилась серьезная травма, которая может посодействовать тому, что зимой он уедет в Европу и не сыграет больше за "Спартак". Он спокойно сможет уехать играть в европейские топ-чемпионаты, а если не получится, то останется в России, у нас он сможет играть до 40 лет спокойно, - передает слова Мостового Metaratings.ru.

Ранее официальный телеграм-канал московского "Спартака" сообщил, что 31-летний полузащитник Виктор Мозес выбыл ориентировочно на 6 месяцев из-за серьезного повреждения ахиллова сухожилия, для лечения которого футболисту потребуется операция. Мозес вышел в стартовом составе красно-белых на матч 4 тура РПЛ против "Урала" (2:0), но был вынужденно заменен на 33 минуте. В текущем сезоне на счету нигерийца 2 гола за "Спартак" в 4 матчах.

"Спартак" объявил о сроках восстановления Мозеса после травмы и операции


Спартак Мозес Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Умяров отреагировал на информацию о длительном восстановлении травмированного Мозеса
В РФС прокомментировали информацию о переговорах по товарищеским матчам сборной России
Дюпин, Лисакович и Самошников - в основе "Рубина" на выездной матч Первой лиги с "Нефтехимиком"
Источник: РФС ведет переговоры об осенних товарищеских матчах сборной России, есть конкретные варианты 4
"Они не просто таскают рояль, они его еще и полируют". Пиняев назвал самых впечатливших его игроков РПЛ
Мостовой: травма Мозеса может привести к тому, что он уедет в Европу и не сыграет за "Спартак" 5
Пасующий Соболев, Мбаппе в РПЛ и упустившие шансы Тюкавин с Игнатьевым. Лучшие игроки и неудачники 4 тура РПЛ 3
4 игрока ЦСКА, 2 динамовца и ни одного спартаковца - в сборной 4 тура РПЛ от "Матч Премьер" 11
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
В "Фатих Карагюмрюк" оценили дебют Оздоева за турецкий клуб 1
Защитник "Уфы" Сандрачук был успешно прооперирован в Санкт-Петербурге
РФС не планирует вводить плату за обращение в ЭСК 1
Во Франции сообщили, что услуги Николсона были предложены "Нанту". Сам Шамар не против перехода 7
Кержаков: я противник Fan ID. Не вижу его преимуществ
Сборная России поздравила болельщиков с Днем кошек, опубликовав фото Джикии и Смолова с питомцами 1
Гендиректор "Зенита" подтвердил, что все игроки и тренеры команды получили Fan ID 8
Первая отставка в РПЛ. Аршавин ждёт Шалимова в телестудии 1
Агент Щенникова сообщил, когда защитник вернется на поле 1
Карпин: когда "Ростов" будет забивать с игры? Я тоже жду 5
Уткин - о травме Мозеса: серьезный удар для "Спартака". У него была ключевая роль при Абаскале 1
СМИ: Кокорин не будет играть за "Фиорентину" в этом сезоне. "Фиалки" попытаются продать россиянина зимой 14
Тарханов заявил о готовности возглавить "Урал" после ухода Шалимова 4
Источник: все футболисты и тренерский штаб "Зенита" оформили Fan ID 9
Горовой: отсутствие Клаудиньо - проблема, без него у "Зенита" другой футбол 5
"Команда физически совсем не подготовлена к сезону". Семин оценил старт "Локомотива" в РПЛ 6
Кержаков: в данный момент из "Урала" ко мне не обращались 2
СМИ: трансфер Сосы в ЦСКА на грани срыва из-за санкций против клуба 19
Бородюк: не вводят же Fan ID в театрах, на концертах, в магазинах? Активных болельщиков не хватает на стадионе 5
"Урал" официально объявил об уходе Шалимова 9
"Спартак" объявил о сроках восстановления Мозеса после травмы и операции 17
Все новости
-