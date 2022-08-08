Напомним, Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом" (0:0). Медицинское обследование выявило у игрока повреждение двуглавой мышцы бедра. В "Зените" сообщили, что возвращение бразильца в строй ожидается ориентировочно через 4-5 недель.
"Я говорил с Клаудиньо по телефону. Он хорошо себя чувствует. Но, конечно, он расстроен тем, что не может помочь команде в ближайшее время, потому что Клаудиньо всегда любит играть", - цитирует агента "СЭ".
Полузащитник Клаудиньо перешел в "Зенит" летом прошлого года. В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Недавно Клаудиньо продлил контракт с "Зенитом" до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.
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Агент Клаудиньо высказался о травме бразильца
Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо, прокомментировал повреждение своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"