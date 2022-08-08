- Я по этому поводу пока ничего не могу сказать. Набирайте в клуб, там вам расскажут, откуда появилась такая информация. Я сейчас еду на тренировку, - передает слова Бородюка Matchtv.ru.
Ранее появилась информация, что руководство московского "Торпедо" может уволить главного тренера Александра Бородюка в случае неудачного для черно-белых исхода выездного матча 5 тура РПЛ против "Оренбурга". По данным СМИ, должность наставника "автозаводцев" могут занять Игорь Черевченко, Сергей Юран или Виктор Гончаренко.
Бородюк прокомментировал информацию о своем возможном увольнении из "Торпедо"
Главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк отреагировал на появившуюся информацию о своем возможном уходе из клуба.
Фото: РФС