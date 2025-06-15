"Профессиональные качества Миранчука не вызывают сомнений. Это большой игрок. Если рассуждать о возможном возвращении в РПЛ, то он мог бы заиграть в любой нашей команде", - заявил Корниленко "Матч ТВ".
Миранчук выступает в чемпионате MLS за местный клуб "Атланта". Российский полузащитник в текущем сезоне провел 18 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста. До отъезда за рубеж футболист играл за московский "Локомотив".
Корниленко: Миранчук - большой игрок, заиграет в любом клубе РПЛ
Бывший спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался об уровне игры Алексея Миранчука.
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