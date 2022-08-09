"Я думаю, в Италии есть более сильные команды, чем "Зенит". Но уверен, что команда Семака была бы как минимум в топ-7 Серии А!" - цитирует итальянца "РБ Спорт".
Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали чемпионский титул российского первенства в сезоне 2016/2017.
В нынешнем розыгрыше РПЛ "Спартак" располагается на второй строчке после четырех туров – москвичи набрали 10 очков.
Каррера: в Серии А "Зенит" был бы как минимум в топ-7
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением об успехах "Зенита", если бы питерцы играли в чемпионате Италии.
Фото: "Чемпионат"