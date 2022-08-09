"Мозес — один из сильнейших футболистов "Спартака" за последние годы, украшение для РПЛ. Он уже вписал своё имя в историю клуба, стал любимым легионером наравне с Веллитоном, Алексом, Адриано, Фернандо и Промесом. Возвращайся скорее, тебя все очень ждут", - цитирует Салихову "Чемпионат".
Напомним, Виктор Мозес был заменен на 33-й минуте матча "Спартака" против "Урала" (2:0) в 4-м туре РПЛ. Нигериец без контакта с соперником упал на газон и не смог продолжить игру. После матча стало известно, что ему диагностировали повреждение ахиллова сухожилия. Восстановление полузащитника займет около полугода.
В нынешнем сезоне в активе Мозеса 4 выхода на поле в матчах РПЛ, в которых он отметился двумя забитыми мячами.
Зарема: Мозес - украшение для РПЛ. Он стал любимым легионером. Возвращайся скорее, тебя все очень ждут
Зарема Салихова прокомментировала повреждение полузащитника "Спартака" Виктора Мозеса, из-за которого нигериец больше не сыграет в этом году.
Фото: ФК "Спартак"