"Задачи команды не меняются — попасть в десятку. Могу сказать, что по подбору исполнителей и их технике "Химкам" под силу решать и более высокие и амбициозные задачи. Задача-максимум? Попадание в восьмерку", — цитирует функционера ТАСС.
Ранее "Химки" объявили, что Сергей Юран покидает должность главного тренера команды – он возглавлял химчан с февраля этого года. Под его руководством подмосковный коллектив избежал вылета из РПЛ - оказался сильнее "СКА-Хабаровска" в стыковых матчах.
Освободившийся пост наставника клуба занял Николай Писарев, также он продолжит работать тренером сборной России.
В "Химках" рассказали, какую задачу на сезон поставили перед новым главным тренером
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о целях команды на сезон после смены главного тренера.
Фото: ТАСС