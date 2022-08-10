"Его уже нет в расположении "Рубина". Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Дзюба поддерживал форму, тренируясь с казанским "Рубином". После окончания минувшего сезона у 33-летнего нападающего истек срок действия контракта с "Зенитом", стороны не стали подписывать новое соглашение.
Дзюба стал лучшим бомбардиром "Зенита" в завершившемся сезоне РПЛ - футболист забил 11 мячей в 28 играх.
Сайманов: Дзюбы уже нет в расположении "Рубина"
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, что форвард Артем Дзюба покинул расположение казанской команды.
Фото: ФК "Рубин"