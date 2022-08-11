Эта игра пройдет завтра, 13 августа, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
"Зенит" - не проблема для нас. Их можно и нужно обыгрывать. Такой ЦСКА способен на это. Ты же сам видел, как команда играет", - цитирует Фукса РБ Спорт.
ЦСКА в таблице РПЛ занимает 1-е место, набрав в 4-х матчах 10 очков. Столько же баллов в активе у "Спартака". "Зенит" располагается на 4-й строчке (8 очков).
Защитник Бруно Фукс в текущем сезоне не провел за ЦСКА ни одного матча. В общей сложности за армейцев 23-летний бразилец сыграл в 11 матчах, результативными действиями не отметился.
Фукс: "Зенит" - не проблема для нас. Такой ЦСКА способен их обыграть
Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита".
Фото: ПФК ЦСКА