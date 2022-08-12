Ранее сегодня комментатор "Матч ТВ" Константин Генич сообщил, что Оздоев зарабатывает в "Фатих Карагюмрюк" 600 тыс евро в год. Эта сумма меньше той, которую предлагал полузащитнику "Урал".
"Так и есть. Точные цифры не назову, но у нас его зарплата была бы больше. Я его не осуждаю, он выбрал поиграть за рубежом. Попробовать себя за рубежом - какие могут быть тут вопросы? Мы предлагали сопоставимые деньги, но чуть-чуть побольше", - цитирует Иванова "Спорт день за днем".
Полузащитник Магомед Оздоев в конце июля подписал контракт с "Фатих Карагюмрюк". Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
В составе турецкой команды 29-летний россиянин дебютировал 7 августа в матче с "Аланьяспором" (2:4). Оздоев провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отметился.
Следующий матч "Фатих" проведет 21 августа против "Бешикташа".
Г. Иванов: в "Урале" зарплата Оздоева была бы больше, чем в Турции
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что полузащитник Магомед Оздоев зарабатывал бы в российском клубе больше, чем в турецком "Фатих Карагюмрюк".
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"