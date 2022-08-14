"Мешают ли слухи про отставку Юрана? Абсолютно нет. И спасибо руководству, что оградили тренерский штаб и команду от всего этого. Любая отставка это стресс, некая турбулентность. Я надеюсь нам удалось это нивелировать и спокойно готовиться к игре", - приводит слова Писарева "СЭ".
"Химки" на своем поле уступили "Ахмату" в матче 5-го тура РПЛ (1:3). На голы Трошечкина, Швеца и Тимофеева подмосковный клуб ответил только точным ударом Ломовицкого.
Встреча стала первой для "Химок" после отставки Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Вместо него команду возглавил член тренерского штаба сборной России Николай Писарев.
Писарев - о слухах про причины отставки Юрана: спасибо руководству, что оградили команду от этого
Главный тренер "Химок" Николай Писарев рассказал о том, мешают ли команде слухи о причинах ухода Сергея Юрана.
Фото: РФС