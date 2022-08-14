Ранее сегодня появилась информация, что новым главным тренером "Урала" станет Сергей Юран, который до этого скандально покинул "Химки".
"Хватит, отдыхайте все, пожалуйста. Воскресный вечер, а мне все портят настроение. Дайте мне погулять с внуком, мне так нравится с ним гулять. Завтра мы всё объявим", - приводит слова Иванова "РИА Новости Спорт".
Напомним, "Урал" в понедельник, 8 августа объявил об уходе главного тренера команды Игоря Шалимова, с которым команда не набрала ни одного очка в стартовых 4-х турах. В первом матче без Шалимова уральцы сыграли вничью с "Факелом" (0:0).
Иванов - о слухах про назначение Юрана в "Урал": отдыхайте, завтра все объявим
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что завтра клуб должен объявить имя нового главного тренера.
Фото: ФК "Урал"