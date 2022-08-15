– Если он будет нужен главному тренеру, команде... Не знаю. Сейчас вы видите, что в линии атаки Саша Соболев выглядит замечательно. Есть Николсон. Атака у "Спартака" выглядит мощно. По центральным защитникам может быть вопрос, — из интервью Клейменова "РБ Спорт".
Артём Дзюба покинул "Зенит" по окончании предыдущего сезона РПЛ. В межсезонье Артём тренировался и поддерживал форму в составе казанского "Рубина". На данный момент Артём находится в активных поисках нового клуба. В прошлом сезоне за "Зенит" Дзюба забил 11 голов, отдал 6 результативных передач.
Клейменов прокомментировал возможность возвращения Дзюбы в "Спартак"
Член совета директоров "Спартака" Кирилл Клейменов ответил, возможен ли переход экс-нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в стан красно-белых.
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