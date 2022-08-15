- Заслуженная победа, полное доминирование в первом тайме. В первой половине игры было семь спасений Акинфеева. Во втором тайме мы сделали своевременные замены. Гол Мантуана? Классный дебютный мяч, - передает слова Медведева "СЭ".
Матч 5 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - ЦСКА завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:1, забитыми голами отличились полузащитники Малком и Мантуан в составе петербуржцев и нападающий ЦСКА Федор Чалов с пенальти. Голкипер гостей Игорь Акинфеев отразил 6 ударов в створ своих ворот из 8.
От шикарных ударов Малкома и Мантуана не мог спасти даже гениальный Акинфеев. Оценки игроков за матч «Зенит» – ЦСКА
Гендиректор "Зенита" Медведев - о победе над ЦСКА: полное доминирование в первом тайме, семь спасений Акинфеева
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу петербуржцев над ЦСКА (2:1) в рамках 5 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"