– Я не смотрел игру с "Сочи", но могу сказать, что нынешний "Спартак" ничем не превосходит остальные клубы РПЛ. "Зениту" и ЦСКА "Спартак" очевидно уступает, но при этом превосходит прошлогоднего себя. Рыжий принес однозначно свой стиль, и он достаточно неплохо подходит. Хорошей игры в обороне я пока у "Спартака" не вижу, но и бардака нет, – приводит слова Григоряна "Sport24".
После пяти сыгранных туров Российской премьер-лиги московский "Спартак" занимает первое место. На его счету 13 очков – одна ничья и четыре победы. "Зенит" занимает вторую строчку, отставая от красно-белых на два очка. В пятом туре "Спартак" на своём поле обыграл "Сочи" со счётом 3:0. Забитыми мячами отличились Квинси Промес (дважды) и Антон Зиньковский. В следующем туре красно-белые встретятся с московским "Динамо". Игра пройдёт 20 августа на "ВТБ Арене".
Григорян: нынешний "Спартак" ничем не превосходит остальные клубы РПЛ
Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян высказался об игре "Спартака" при новом главном наставнике Гильермо Абаскале.
Фото: РПЛ