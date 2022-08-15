"Знаю ли, кто такой Рамзан Кадыров? Конечно, знаю. Общался с ним? Нет, никогда, но очень хочу пообщаться. Думаю, он разбирается в футболе. Мое отношение к Fan ID? Не знаю, мне кажется, это странно… Хочу видеть много людей на трибунах", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
"Ахмат" имеет в активе 8 очков после пяти туров Российской Премьер-лиги. В минувшие выходные подопечные Андрея Талалаева в гостевом матче одержали победу над "Химками" - 3:1. В составе победителей голами отличились Александр Трошечкин, Антон Швец и Артем Тимофеев. 21 августа грозненцы в Москве сыграют с ЦСКА.
Игрок "Ахмата" Конате: Кадыров разбирается в футболе, очень хочу с ним пообщаться
Форвард "Ахмата" Мохамед Конате рассказал о своем отношении к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
Фото: "Химки"