«Переход Мурида в «Балтику»? Трансфер между клубами уже согласован, мы на финишной прямой. Остались последние детали личного договора. Айман подпишет контракт на 4 года», — цитирует агентство Sport24.
Контракт 24-летнего марокканца с российским клубом рассчитан на четыре года. Сейчас обсуждаются финальные детали личного соглашения.По данным издания Africafoot, сумма сделки составит 1 миллион евро.
В прошедшем сезоне Мурид провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 4 голевых передачи.
Sport24: "Балтика" договорилась о трансфере марокканца Мурида за 1 млн евро
Полузащитник «Юнион Турага» Айман Мурид находится в шаге от перехода в калининградскую «Балтику».
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