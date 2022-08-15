"Я рад, что всё так хорошо начинается. Это ещё только первые туры, но это предвещает успех! Пока что "Спартак" способен конкурировать с "Зенитом" в борьбе за чемпионство", - цитирует итальянца "Чемпионат".
"Спартак" продлил беспроигрышную серию в новом сезоне Российской Премьер-лиги до пяти матчей благодаря победе над "Сочи" в пятом туре. Москвичи сместили с первого места "Зенит" - на счету питерцев 11 очков, тогда как в активе красно-белых 13 баллов. 20 августа подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют против "Динамо", которое расположилось на шестом месте в таблице чемпионата.
"Это предвещает успех. "Спартак" способен конкурировать с "Зенитом". Каррера оценил старт сезона красно-белых
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от успехов столичного коллектива в первых турах нового сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"