"Гамида мы очень тепло встретили в команде. Очень приятно, что такой игрок перешёл именно в нашу команду. Он очень хорошо работает на тренировках. Думаю, что скоро он реализует свой талант, возможности и начнёт забивать, помогать команде", - приводит слова Швеца "Чемпионат".
Гамид Агаларов перебрался в "Ахмат" в летнее межсезонье из "Уфы", которая вылетела из высшего дивизиона. Напомним, в прошедшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 19 мячей.
В новой команде Агаларов провел пять матчей в составе грозненцев, в которых забил один гол. "Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 5 туров.
Швец: очень приятно, что Агаларов перешел именно в "Ахмат"
Полузащитник "Ахмата" Антон Швец рассказал, как в команде приняли новичка Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Ахмат"