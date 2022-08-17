Гаранин: для всех в "Сочи" был ударом второй тайм со "Спартаком", дали игрокам пару выходных

Тренер "Сочи" Вадим Гаранин оценил поражение южан в матче против "Спартака" в пятом туре РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Для всех был ударом второй тайм со "Спартаком", результат, как это всё происходило. Конечно, было разочарование. Мы дали ребятам после матча пару выходных, чтобы они побыли со своими семьями, близкими, немного переключились. В среду начнём готовиться к следующему матчу. У нас нет времени тухлить, плакаться и ругаться", - цитирует тренера "Чемпионат".

"Сочи" в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги в Москве сыграл со "Спартаком". Встреча завершилась уверенной победой красно-белых (3:0), хотя на перерыв после первого тайма команды уходили при счете 0:0.

После 5 матчей чемпионата в активе сочинцев 9 очков, коллектив располагается на пятой строчке в турнирной таблице. 20 августа подопечные Александра Точилина в гостях сыграют с "Ростовом", стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.


Гаранин Сочи Спартак
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