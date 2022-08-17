Ранее появилась информация, что Дзюба может стать игроком лидера турнирной таблицы чемпионата Турции - "Адана Демирспор". По данным источников, заработная плата Дзюбы в турецком клубе может составить 1,8 миллиона евро в год, при этом футболист еще не принял решение о подписании предложенного ему контракта. В турецком клубе заявили, что сделали Артему официальное предложение.
"Турция - актуальное направления для многих россиян. Футболистов это тоже касается, видимо. Если перейдет, то будем следить. Поскорее бы он уже хоть куда-то перешел и начал играть. Турецкий чемпионат не сильнее нашего. Дзюба сможет там проявить себя", - цитирует Семина Sport24.
В мае "Зенит" объявил об уходе Артема Дзюбы из клуба. Контракт форварда истекал в конце сезона, стороны решили не продлевать сотрудничество. С того момента нападающий все еще не сумел найти себе новую команду. Отметим, Дзюба поддерживал форму, тренируясь с казанским "Рубином".
Семин: поскорее бы Дзюба уже хоть куда-то перешел и начал играть
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о возможном переходе экс-игрока "Зенита" Артема Дзюбы в турецкий чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"